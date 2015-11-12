Сьогодні Рада розгляне низку економічних законопроектів

Як передає кореспондент УНІАН, порядком денним також передбачається ухвалити рішення по проекту постанови про визнання геноциду кримськотатарського народу.

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Серед іншого розглядатиметься законопроект про Державне бюро розслідувань.

Депутати також розглянуть низку економічних законопроектів, які стосуються зокрема дерегуляції в агропромисловому комплексі, страхування та управління об'єктами державної власності, а також видатків на охорону здоров'я.