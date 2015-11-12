Amnesty International закликає Порошенка якнайшвидше підписати закон про Державне бюро розслідувань

Як йдеться в заяві організації, Amnesty International вітає прийняття Верховною Радою закону «Про державне бюро розслідувань» (№ 2114).

Правозахисники відзначили, що, відповідно до цього закону, Бюро, поза усім іншим, займатиметься розслідуванням випадків катування та жорстокого поводження, а також інших злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів.

В організації висловлюють переконання, що "Бюро стане механізмом підзвітності новоствореної поліції та інших правоохоронних органів. Це відкриває нову сторінку в процесі реформи кримінальної юстиції, створюватиме нові умови для дотримання прав людини та стане кроком до подолання безкарності правоохоронців".

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В Amnesty International нагадали, що впродовж багатьох років організація добивалась створення ефективного механізму для проведення незалежних розслідувань за скаргами на дії правоохоронців, цю ідею також активно підтримувала Рада Європи.

"Amnesty International закликає президента Порошенка якнайшвидше підписати закон «Про Державне бюро розслідувань». А також нагадує українській владі, що, аби новостворене Бюро було справді ефективним, подальший процес його створення має на практиці відповідати наступним принципам: незалежності, ретельності, оперативності, громадського контролю та залучення жертви, а також Бюро має бути наділене адекватними ресурсами та відповідними повноваженнями", - йдеться у заяві.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада сьогодні, 12 листопада, ухвалила закон про створення Державного бюро розслідувань. Законом визначається, що директора бюро призначає президент України за поданням прем'єр-міністра, згідно з результатами відкритого конкурсу на зайняття посади директора.