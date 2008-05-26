Блок Кличка готовий співпрацювати у новій Київраді з БЮТ

Блок Віталія Кличка у майбутньому складі Київської міської ради готовий співпрацювати з Блоком Юлії Тимошенко та іншими політичними силами, які захищатимуть інтереси киян.

Про це журналістам на брифінгу повідомив лідер блоку Віталій КЛИЧКО.

Він зазначив, що згідно з результатами екзит-полів, Блок Кличка набирає значну кількість голосів і майбутні депутати Київради блоку «за будь-якої погоди» будуть захищати інтереси киян.

Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, з якими саме політичними силами готовий співпрацювати Блок Кличка В.КЛИЧКО зазначив, що минулі два роки його команда вдало співпрацювала з БЮТ і він сподівається, що така плідна співпраця триватиме і в подальшому.

Він додав, що також його блок готовий до співпраці і з іншими політичними силами, окрім Блоку Черновецького, який дискредитував себе у попередні роки.