Турчинов про Кличка, рейтинг, два тури та ”якби...”

Кандидат на посаду Київського міського голови Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що міг би погодитися зняти свою кандидатуру на користь Віталія КЛИЧКА, якби був упевненим в тому, що він здатен керувати Києвом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ сказав на прес-конференції у виборчому штабі БЮТ.

«Я би з задоволенням це зробив, і справа не в тому, що у мене більший рейтинг», - сказав О.ТУРЧИНОВ, відповідаючи на запитання журналістів, чому не було висунуто на вибори у столиці єдиного кандидата.

При цьому він зауважив, що не впевнений, що В.КЛИЧКО здатен керувати економічною та господарською діяльністю столиці.

За його словами, якщо В.КЛИЧКО мав би досвід керування хоча б підприємством, БЮТ розглянув би цю пропозицію. О.ТУРЧИНОВ наголосив, що проблема не лише в перемозі, а важливо, щоб через рік не було б соромно за переможця.

Він нагадав, що деякі представники НУ-НС, зокрема Юрій ЛУЦЕНКО пропонували висунути єдиного кандидата, але В.КЛИЧКО не прислухався до таких порад.

О.ТУРЧИНОВ висловив переконання, що в ситуації, коли б вибори проводились в два тури, переміг би з великою перевагою кандидат від демократичних сил.