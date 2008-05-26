Результати підрахунку зі 163 виборчих дільниць у Києві

За даними підрахунку голосів на 163 дільницях в Київраду проходить 7 партій та блоків.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднила Київська міська територіальна виборча комісія.

Згідно з оприлюдненими даними, Блок Черновецького набирає 30,48%, БЮТ – 22,04%, Блок Кличка – 10,56%, Блок Литвина – 7,99%, ГАК – 5,91%, Партія регіонів – 4,11%, Блок Катеринчука – 3,34%.

Інші партії та блоки за даним з 163 дільниць набирають менше 3%.

Всього на дострокових виборах у Києві було відкрито 1026 дільниць.