Результати підрахунку зі 163 виборчих дільниць у Києві
08:18, 26 травня 2008Політика
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Дані оприлюднила ТВК
За даними підрахунку голосів на 163 дільницях в Київраду проходить 7 партій та блоків.
Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднила Київська міська територіальна виборча комісія.
Згідно з оприлюдненими даними, Блок Черновецького набирає 30,48%, БЮТ – 22,04%, Блок Кличка – 10,56%, Блок Литвина – 7,99%, ГАК – 5,91%, Партія регіонів – 4,11%, Блок Катеринчука – 3,34%.
Інші партії та блоки за даним з 163 дільниць набирають менше 3%.
Всього на дострокових виборах у Києві було відкрито 1026 дільниць.
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