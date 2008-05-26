У КВУ думають, що Черновецького можуть «підвісити»

Комітет виборців України не бачить підстав для скасування загальних результатів виборів як Київського міського голови, так і до Київської міської ради.

Про це сказав на прес-конференції в УНІАН голова правління КВУ Ігор ПОПОВ.

Водночас він зазначив, що є багато скарг до виборчих комісій, серйозні судові позови, і тому не виключено, що суди можуть визнати результати виборів на певних дільницях недійсними.

За словами І.ПОПОВА, єдиним шляхом для скасування загальних результатів виборів у Києві може бути “єдиний консолідований позов до одного відповідного суду в місті Києві, і щоб він за сукупністю доказів визнав ці вибори недійсними”. На думку представника КВУ, докази, які “сьогодні пред’явлені громадськості, не дають можливості сподіватися, що суд зможе прийняти таке правове рішення”.

У той же час І.ПОПОВ зазначив, що досвід 2004 року (йдеться про президентські вибори і скасування їх результатів рішенням Верховного суду України - УНІАН) свідчить про те, що суди можуть ухвалити “політико-правове рішення”. “Якщо є певна консолідація політичних еліт, якщо є політичний інтерес, то суди можуть прийняти політико-правове рішення”, – сказав голова КВУ.

“Тому я не виключаю, що зараз проходять політичні переговори, є досить багато зацікавлених політичних сил в центральній владі, сил, які програли ці вибори, з тим, щоб вони об’єднали свої зусилля і прийшли до консенсусу про те, що треба результати виборів “підвісити”, легітимність переможців “підвісити” і, можливо, навіть скасувати результати і оголосити нові вибори” – сказав І.ПОПОВ.

“Хоча реальних правових підстав на сьогодні відміняти результати ми не бачимо”, – додав він.