Президент заявив про новий рівень співробітництва з США, Канадою та країнами ЄС

12:42, 18 листопада 2015
Політика
221 0

Порошенко розповів про новий рівень співробітництва з країнами.

Порошенко / Фото УНИАН

Україна вийшла на новий рівень співпраці зі США, Канадою, Великою Британією та іншими країнами ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко сьогодні під час науково-практичної конференції за результатами командно-штабного навчання з органами військового управління, військами Збройних Сил України.

Читайте такожПорошенко заявляє, що Росія інспірує глобальну дестабілізацію

«На абсолютно новий рівень вийшла співпраця з нашими стратегічними партнерами: США, Канадою, Великою Британією, іншими країнами ЄС, з країнами-сусідами», - заявив він.

«Організоване спільне навчання, підготовка та тренінги як підрозділів ЗСУ, спецназу, так і підрозділів Нацгвардії», - долав Порошенко.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter