Президент заявив про новий рівень співробітництва з США, Канадою та країнами ЄС

Україна вийшла на новий рівень співпраці зі США, Канадою, Великою Британією та іншими країнами ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко сьогодні під час науково-практичної конференції за результатами командно-штабного навчання з органами військового управління, військами Збройних Сил України.

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«На абсолютно новий рівень вийшла співпраця з нашими стратегічними партнерами: США, Канадою, Великою Британією, іншими країнами ЄС, з країнами-сусідами», - заявив він.

«Організоване спільне навчання, підготовка та тренінги як підрозділів ЗСУ, спецназу, так і підрозділів Нацгвардії», - долав Порошенко.