Новий виток ескалації на Донбасі: Порошенко заявив про грубе недотримання РФ Мінських домовленостей

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час науково-практичної конференції за результатами командно-штабного навчання з органами військового управління, військами Збройних сил України.

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«Зараз, в умовах розгорнутої ескалації конфлікту, який ми маємо на сході країни, в умовах брутального недотримання країною-агресором - РФ умов Мінських домовленостей, в умовах недопуску до перевірки пунктів зберігання важкої техніки та артилерії - відведеного озброєння, в умовах недопуску інспекторів ОБСЄ до неконтрольованої ділянки україно-російського кордону, в умовах недотримання гуманітарних зобов’язань, включаючи звільнення заручників, які незаконно утримуються як на окупованій території, так і у в’язницях РФ, включаючи Надію Савченко, Олега Сенцова, в умовах обстрілу, в тому числі із систем залпового вогню та мінометів, які заборонені Мінськими домовленостями, цивільних поселень як на контрольованій ЗСУ території, так і, як у випадку зі Старомихайлівкою, обстрілу окупованих територій, висока боєздатність, дисципліна, моральний та бойовий дух ЗСУ, СБУ, правоохоронних підрозділів набуває великого значення», - наголосив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко заявив про ескалацію ситуації на сході та підвищенні рівня бойової готовності.