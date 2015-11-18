Новий виток ескалації на Донбасі: Порошенко заявив про грубе недотримання РФ Мінських домовленостей
Росія брутально не дотримується умов Мінських домовленостей, відбувається ескалація конфлікту на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час науково-практичної конференції за результатами командно-штабного навчання з органами військового управління, військами Збройних сил України.
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«Зараз, в умовах розгорнутої ескалації конфлікту, який ми маємо на сході країни, в умовах брутального недотримання країною-агресором - РФ умов Мінських домовленостей, в умовах недопуску до перевірки пунктів зберігання важкої техніки та артилерії - відведеного озброєння, в умовах недопуску інспекторів ОБСЄ до неконтрольованої ділянки україно-російського кордону, в умовах недотримання гуманітарних зобов’язань, включаючи звільнення заручників, які незаконно утримуються як на окупованій території, так і у в’язницях РФ, включаючи Надію Савченко, Олега Сенцова, в умовах обстрілу, в тому числі із систем залпового вогню та мінометів, які заборонені Мінськими домовленостями, цивільних поселень як на контрольованій ЗСУ території, так і, як у випадку зі Старомихайлівкою, обстрілу окупованих територій, висока боєздатність, дисципліна, моральний та бойовий дух ЗСУ, СБУ, правоохоронних підрозділів набуває великого значення», - наголосив Порошенко.
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Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко заявив про ескалацію ситуації на сході та підвищенні рівня бойової готовності.