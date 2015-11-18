Суд зобов'язав прокуратуру почати розслідування щодо викрадення Корбана – адвокат (документ)

Також суд зобов'язав відкрити кримінальне провадження за ст. 146 Кримінального кодексу України.

Про це повідомив адвокат політика Олексій Шевчук на своїй сторінці в Facebook.

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"Іншими словами, тепер прокуратура повинна почати розслідування щодо незаконного затримання і обмеження свободи пересування Геннадія Корбана", – зазначив Олексій Шевчук. За його словами, це "черговий крок до перемоги" у справі лідера УКРОПу.