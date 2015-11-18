Суд зобов'язав прокуратуру почати розслідування щодо викрадення Корбана – адвокат (документ)

18:38, 18 листопада 2015
Політика
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Печерський районний суд міста Києва в середу, 18 листопада, зобов'язав прокуратуру столиці внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо незаконного позбавлення волі та викрадення лідера УКРОПу Геннадія Корбана.

Фото УНИАН

Також суд зобов'язав відкрити кримінальне провадження за ст. 146 Кримінального кодексу України.

Про це повідомив адвокат політика Олексій Шевчук на своїй сторінці в Facebook.

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"Іншими словами, тепер прокуратура повинна почати розслідування щодо незаконного затримання і обмеження свободи пересування Геннадія Корбана", – зазначив Олексій Шевчук. За його словами, це "черговий крок до перемоги" у справі лідера УКРОПу.

facebook.com/alexey.shevchuk
facebook.com/alexey.shevchuk

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