Суд зобов'язав прокуратуру почати розслідування щодо викрадення Корбана – адвокат (документ)
18:38, 18 листопада 2015Політика
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Печерський районний суд міста Києва в середу, 18 листопада, зобов'язав прокуратуру столиці внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо незаконного позбавлення волі та викрадення лідера УКРОПу Геннадія Корбана.
Це "черговий крок до перемоги" у справі лідера УКРОПу - Шевчук / Фото УНІАН
Також суд зобов'язав відкрити кримінальне провадження за ст. 146 Кримінального кодексу України.
Про це повідомив адвокат політика Олексій Шевчук на своїй сторінці в Facebook.
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"Іншими словами, тепер прокуратура повинна почати розслідування щодо незаконного затримання і обмеження свободи пересування Геннадія Корбана", – зазначив Олексій Шевчук. За його словами, це "черговий крок до перемоги" у справі лідера УКРОПу.
facebook.com/alexey.shevchuk
facebook.com/alexey.shevchuk
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