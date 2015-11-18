Мінінформполітики і кримські татари просять назвати Ан-178 на честь Амет-Хана Султана

Як повідомили УНІАН у прес-службі МІП, крім того, радник міністра з питань інформполітики Криму Еміне Джеппар організувала збір голосів на підтримку назви літака "АМЕТ-ХАН-178" в соціальних мережах.

За її словами, шанси здобути перемогу великі.

"Для збору голосів на підтримку нами створена сторінка у Facebook. За неповних два дні було отримано більше тисячі голосів. Вважаю, що присвоєння імені кримського героя Амет-Хана Султана українському літаку – крок підтримки жителів окупованого Криму й героїчного визнання вкладу кримських татар у загальну перемогу над агресором у Другій світовій війні", – зазначила Джеппар.

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У травні 2015 року Верховна Рада України прийняла постанову, якою присвоїла міжнародному аеропорту "Сімферополь" ім'я льотчика-винищувача Амет-Хана Султана. Цього року відзначається 95-та річниця з дня його народження.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня ДП "Антонов" оголосили народний конкурс на назву нового українського пасажирського літака Ан-178. Він триватиме до 19 грудня поточного року.

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