"Антонов" оголосив конкурс на "народну" назву для нового літака Ан-178

Про це повідомляється на офіційній сторінці заводу у Facebook.

Конкурс триватиме з 22 жовтня по 19 грудня 2015 року. Учасникам, які за результатом конкурсу посядуть І-ІІІ місця, обіцяють спеціальні призи від ДП "Антонов".

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"В НАТО літаки "Антонов" відомі під іншими назвами. Наприклад, Ан-2 зветься "Colt" (Лоша), Ан-22 – "Cock" (Півень), Ан-124 – "Condor" (Кондор), Ан-225 – "Cossack" (Козак). В американській класифікації ці літаки вважаються транспортними, що обумовило заглавну літеру "С" в цих назвах, яка походить від слова "сargo" (вантаж)», - йдеться у повідомленні.

"Під яким іменем буде працювати Ан-178 залежить від вас", - наголосили в ДП "Антонов".

На заводі зазначили, що читачі можуть лишити в коментарях свій варіант "народної" назви, а переможе той, який збере найбільшу кількість лайків.

Довідка. Ан-178 належить до високотехнологічних проектів України. Розробка літака тривала менше 3,5 років, що є своєрідним рекордом для авіаційної галузі. Ан-178 вже вдало дебютував на світовому авіашоу Ле Бурже - 2015. Зараз новий транспортник проходить програму льотних випробувань. А з 8 по 12 листопада він буде демонструватися на авіасалоні в Дубаї.