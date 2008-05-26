Луценко з’явився у Генпрокуратуру на допит

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО, якого сьогодні було викликано на 16.00 до Генеральної прокуратури, прийшов до головного слідчого управління цього відомства для надання свідчень у кримінальній справі, порушеній стосовно нього після інциденту з мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «Я викликаний на допит в Генпрокуратуру України. Фактично сценарій, про який мене попереджали Президент та глава його Секретаріату (Віктор БАЛОГА – УНІАН), вступив в активну фазу».

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що «в перших числах травня мені пропонували погодитися із зміною формату демократичної коаліції та припинити кримінальні переслідування активістів наших політичних опонентів. В разі незгоди було сказано, що я довго міністром не протримаюсь».

У свою чергу адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Юрій МАРТИНЕНКО зазначив, що його підзахисного викликано на допит у справі щодо зловживання під час авіаперельотів і «справи ЧЕРНОВЕЦЬКОГО», які об’єднані в одне провадження.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня після засідання Ради національної безпеки і оборони між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ виникла бійка.

24 січня прокуратура Києва поінформувала, що “за фактом інциденту, що стався 18 січня 2008 року після закінчення роботи РНБО України, під час якого Київському міському голові Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ були навмисно нанесені легкі тілесні ушкодження, порушено кримінальну справу стосовно іншого учасника цієї події за ч.2 ст.125 Кримінального кодексу України”.

Сьогодні, 26 травня, прокурор Києва Євген БЛАЖІВСЬКИЙ повідомив, що столична прокуратура передала кримінальну справу стосовно Ю.ЛУЦЕНКА до Генеральної прокуратури для подальшого розслідування та прийняття рішення.

«Враховуючи, що особа (Ю.ЛУЦЕНКО) є членом уряду, справу стосовно нього передано до Генеральної прокуратури», - сказав прокурор, додавши при цьому, що всі слідчі дії, які мала провести київська прокуратура, виконані.