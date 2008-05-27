Ющенко каже, що Тимошенко приховує інформацію про реальний стан справ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО стурбований ігноруванням урядом прямих законодавчих норм щодо встановлення розміру прожиткового мінімуму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у листі до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Президента наголошує, що одним із основних пріоритетів держави є забезпечення достатнього життєвого рівня її громадян на основі визначених Конституцією України соціальних прав та державних соціальних гарантій. У цьому контексті важливим є встановлення розміру прожиткового мінімуму – базового державного соціального стандарту – на рівні, що відповідає нормам чинного законодавства та враховує фактор прискореного зростання цін, насамперед на продукти харчування.

Президент підкреслює, що як глава держави неодноразово звертався до уряду з вимогою щодо необхідності відновлення державою мінімального рівня забезпеченості життя людини, який задовольнятиме основні соціальні та культурні її потреби як особистості.

«Моя стурбованість посилюється через ігнорування урядом прямих законодавчих норм з цього питання. Незважаючи на той факт, що законодавча норма стосовно оприлюднення спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі праці та соціальної політики розрахунків щомісячного фактичного розміру прожиткового мінімуму на одну особу до 20 числа наступного місяця набрала чинності ще 1 березня 2008 року, проте, ні 20 квітня, ні 20 травня оприлюднення фактичного розміру прожиткового мінімуму так і не сталося», – наголошує В.ЮЩЕНКО.

Отже, на його думку, йде свідоме приховування інформації про реальний стан справ із забезпечення нижньої межі добробуту наших громадян, який визначається державою як розмір прожиткового мінімуму, що є недопустимим у правовій, соціально-орієнтованій державі.

Водночас, підкреслює Президент, за розрахунками експертів, розміри прожиткового мінімуму для всіх груп населення, встановлені в Законі України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», не відповідають реальним розмірам. Зокрема, фактичний розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, на якому базується розрахунок пенсійних виплат та соціальних допомог, випереджає своє номінальне значення вже як мінімум на 50 гривень.

З огляду на це, глава держави просить Ю.ТИМОШЕНКО вжити невідкладних заходів щодо виконання вимог зазначених законодавчих норм та взяти під особистий контроль питання подальшого дотримання уповноваженими органами встановлених правових положень.

Про проведену роботу Президент просить поінформувати невідкладно.

Довідка УНІАН. З 1 квітня 2008 р. в Україні підвищено розмір прожиткового мінімуму для різних категорій населення. Прожитковий мінімум на одну людину з розрахунку на місяць становить 605 грн.; для дітей віком до 6 років - 538 грн.; для дітей віком від 6 до 18 років – 678 грн.; для працездатних осіб - 647 грн.; для осіб, які втратили працездатність - з 481 грн. (для розрахунку соціальних та інших виплат береться саме розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб).

Стаття 58 Закону про держбюджет на 2008 р. протягом року передбачає підвищення прожиткового мінімуму на одну людину з розрахунку на місяць: з 1 липня – до 607 грн., з 1 жовтня – до 626 грн.

Для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум буде встановлений: з 1 липня – 540 грн., з 1 жовтня - 557 грн.; для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 липня – 680 грн., з 1 жовтня - 701 грн.

Для працездатних осіб прожитковий мінімум складе: з 1 липня – 649 грн., з 1 жовтня - 669 грн.; для непрацездатних: з 1 липня – 482 грн., з 1 жовтня – 498 грн.