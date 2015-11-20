Підсумковий звіт Шокіна, Авакова і Грицака по Майдану скасували

Про це повідомили в прес-службі ГПУ.

"Прес-конференції не буде", - сказали в прес-службі.

В той же час там не змогли уточнити, скасована вона остаточно, чи повинна відбутися в інший день і час.

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Співрозмовник видання в правоохоронних органах повідомив, що на попередніх брифінгах було дано максимально повний обсяг інформації з розслідування злочинів проти Майдану, тому проведення брифінгу за участю перших керівників правоохоронних структур у даній ситуації буде неефективним і малоінформативним, передає УП.

Крім того, один з учасників конференції не знаходиться в Києві.

За інформацією 112 каналу, з сайту Генпрокуратури анонс прес-конференції глав силових відомств з розслідування злочинів проти Майдану був видалений.

Прес-секретар МВС Артем Шевченко в ефірі телеканалу не в самій ввічливій формі заявив, що глава МВС Арсен Аваков сьогодні ні в яких брифінгах участі брати не буде.

"Інформацію про сьогоднішній брифінг за участю голови СБУ, Генпрокуратури та МВС я не маю. Це питання до того, хто анонсував. Я тільки володію інформацією, що Арсен Аваков не буде сьогодні брати участь у цьому брифінгу", - заявив Шевченко.

Він також уточнив, що Аваков сьогодні не має наміру давати ніяких брифінгів.

Як відомо, раніше повідомлялося, що в п'ятницю відбудеться підсумкова прес-конференція з розслідування злочинів проти Євромайдану.