Підсумковий звіт Шокіна, Авакова і Грицака по Майдану скасували
Прес-конференція за участю голови СБУ, Генпрокуратури та МВС щодо злочинів проти Майдану, яка повинна була відбутися в п'ятницю в 11:00, скасована.
Про це повідомили в прес-службі ГПУ.
"Прес-конференції не буде", - сказали в прес-службі.
В той же час там не змогли уточнити, скасована вона остаточно, чи повинна відбутися в інший день і час.
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Співрозмовник видання в правоохоронних органах повідомив, що на попередніх брифінгах було дано максимально повний обсяг інформації з розслідування злочинів проти Майдану, тому проведення брифінгу за участю перших керівників правоохоронних структур у даній ситуації буде неефективним і малоінформативним, передає УП.
Крім того, один з учасників конференції не знаходиться в Києві.
За інформацією 112 каналу, з сайту Генпрокуратури анонс прес-конференції глав силових відомств з розслідування злочинів проти Майдану був видалений.
Прес-секретар МВС Артем Шевченко в ефірі телеканалу не в самій ввічливій формі заявив, що глава МВС Арсен Аваков сьогодні ні в яких брифінгах участі брати не буде.
"Інформацію про сьогоднішній брифінг за участю голови СБУ, Генпрокуратури та МВС я не маю. Це питання до того, хто анонсував. Я тільки володію інформацією, що Арсен Аваков не буде сьогодні брати участь у цьому брифінгу", - заявив Шевченко.
Він також уточнив, що Аваков сьогодні не має наміру давати ніяких брифінгів.
Як відомо, раніше повідомлялося, що в п'ятницю відбудеться підсумкова прес-конференція з розслідування злочинів проти Євромайдану.