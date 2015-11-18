Аваков розповів, скільки триватиме посилений режим роботи силовиків через терористичні загрози

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

Як зазначається в повідомленні, за словами Авакова, для цілодобової охорони публічної безпеки, окрім необхідної кількості правоохоронців, задіяні додатково ще майже 20 тисяч осіб.

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Зокрема, під наглядом поліції, Нацгвардії та інших правоохоронних органів знаходяться споруди державного значення, мости, аеропорти та залізниці. В цілому під охороною силових структур перебувають понад 3 тисячі об'єктів.

Міністр внутрішніх справ України зазначив, що наразі ситуація в державі залишається спокійною, а заплановані провокації з боку деяких проросійськи налаштованих сил вдалося зупинити.

Аби не допустити загострення ситуації, глава МВС напередодні поспілкувався з лідерами окремих політичних партій. Метою цих зустрічей стала необхідність закликати ці партії повідомляти правоохоронні органи про заплановані ними масові заходи. Таким чином, правоохоронці зможуть попередити усі можливі загрози.

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"Я особисто звернувся до лідерів політичних партій, щоб їхні політичні цілі не були застосовані в якості ширми для терористичних атак, як це було 31 серпня біля парламенту", – підкреслив Аваков.

При цьому глава МВС запевнив, що правоохоронне відомство не втручатиметься в діяльність будь-яких політичних сил. Він також додав, що посилений режим несення служби поліцією і Нацгвардією триватиме не менше двох тижнів, підкреслюється в повідомленні.