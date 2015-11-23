Кандидат у мери Кривого Рогу: якщо не говоритимуть закони, говоритиме вулиця

Про це у коментарі Радіо Свобода повідомив після завершення віча в Кривому Розі сам кандидат.

За його словами, 23 листопада його команда подасть апеляцію на рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду, який відмовив у задоволенні його позову щодо визнання недійсними результатів виборів.

Однак, як зазначив Милобог, суд може тільки встановити порушення й визнати бездіяльність ЦВК, але постанову щодо визнання виборів недійсними може ухвалювати лише виборча комісія.

Як заявив Юрій Милобог, рішень, які допоможуть у розв’язанні конфлікту, його прихильники чекають від президента Петра Порошенка, який «має звернути увагу на Кривий Ріг».

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«Треба змінити склад ЦВК. Треба змінити голову територіальної виборчої комісії і ухвалити справедливе рішення. ЦВК може скасувати постанову ТВК як вища інстанція, постанову, що була ухвалена в незаконний спосіб. Якщо не говоритимуть закони, говоритиме вулиця, і тоді політики не зможуть її стримати – ні я, ні депутати, ніхто. Протестний рух у Кривому Розі лише наростає, суспільство радикалізується», – сказав Радіо Свобода Юрій Милобог.

За його даними, наразі під міською радою в наметах залишилися чергувати його прихильники, а на наступний тиждень в місті призначене ще одне віче, в якому візьмуть участь не лише місцеві жителі, а й протестувальники з різних міст України.

«Ми вже ледь-ледь стримуємо людей. Сьогодні люди зайшли до міськради, не зламали жодної щітки, не відірвали жодного ґудзика. Але це сьогодні, може, так буде ще завтра, але, можливо, ми не зможемо контролювати ситуацію надалі: люди не терпітимуть, що їх обдурили», – зауважив Радіо Свобода Милобог.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Дніпропетровський окружний адміністративний суд після двохденного розгляду у повному обсязі відмовив у задоволенні позову Юрію Милобогу, кандидату на посаду міського голови Кривого Рогу. Кандидат від «Самопомочі» вимагав перерахувати голоси на спецдільницях в Інгулецькому районі міста – одному з двох, де він програв своєму опоненту Юрію Вілкулу. Юрій Милобог також вимагав припинити повноваження міської територіальної виборчої комісії.