Мінкульт закликає ЮНЕСКО звернути увагу на стан пам'яток в окупованому Криму

Про це повідомив в ефірі "Українського радіо" віце-прем'єр-міністр, міністр культури В'ячеслав Кириленко.

Він нагадав, що в ніч на 17 листопада впала одна з веж Судацької фортеці.

"Вона була зруйнована, очевидно, від того, що всі останні півтора року окупаційна влада, зрозуміло, не приділяє ніякої уваги підтримці, реставрації пам'яток та протиаварійним роботам", - сказав віце-прем'єр.

За словами Кириленка, тепер невідомо, чи вдасться взагалі відновити цей об'єкт, який перебуває в попередньому списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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"Міністерство культури та пам'яткоохоронна громадськість звертаються до ЮНЕСКО - ми направляємо відповідний лист до штаб-квартири ЮНЕСКО в Парижі - щоб цей орган, ця інституція вкотре звернула увагу на неприпустимий стан збереження нерухомих пам'яток на території тимчасово окупованого Криму", - сказав він.

Міністр спрогнозував, що якщо так справи йтимуть і далі, "будуть великі проблеми і щодо Херсонеса, і щодо інших фортець, які дісталися нам у спадок у великій кількості".

Усю відповідальність за пошкодження або руйнування пам'ятників на території Криму, за словами Кириленка, несе окупаційна російська "влада".