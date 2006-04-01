Підрахунок голосів пройшов без масових фальсифікацій
Про це Президент заявив у традиційному суботньому радіозверненні
Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що випадки “підправлень” під час підрахунку голосів на виборах результатів на користь певних сил не залишаться поза увагою правоохоронців.
Про це Президент заявив сьогодні у своєму традиційному суботньому радіозверненні до співвітчизників.
Зокрема, він підкреслив, що підрахунок голосів пройшов без масових фальсифікацій, як було позаминулого року, “хоча, будемо відвертими, є сигнали, коли представники місцевої влади намагалися підправити результати голосування на користь тих чи інших політичних сил”, - додав В.ЮЩЕНКО.
При цьому він наголосив: “Ці випадки не залишаться поза увагою правоохоронних органів”, нагадавши, що вчора він провів відповідну нараду з керівництвом Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, з головою Верховного Суду України.
“Я закликаю відповідні структури не повторити помилок 2004 року, швидко і якісно провести розслідування по кожному випадку маніпулювання з підрахунком голосів і притягти порушників до кримінальної та адміністративної відповідальності”, - підкреслив Президент.