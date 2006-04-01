Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що випадки “підправлень” під час підрахунку голосів на виборах результатів на користь певних сил не залишаться поза увагою правоохоронців.

Про це Президент заявив сьогодні у своєму традиційному суботньому радіозверненні до співвітчизників.

Зокрема, він підкреслив, що підрахунок голосів пройшов без масових фальсифікацій, як було позаминулого року, “хоча, будемо відвертими, є сигнали, коли представники місцевої влади намагалися підправити результати голосування на користь тих чи інших політичних сил”, - додав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він наголосив: “Ці випадки не залишаться поза увагою правоохоронних органів”, нагадавши, що вчора він провів відповідну нараду з керівництвом Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, з головою Верховного Суду України.

“Я закликаю відповідні структури не повторити помилок 2004 року, швидко і якісно провести розслідування по кожному випадку маніпулювання з підрахунком голосів і притягти порушників до кримінальної та адміністративної відповідальності”, - підкреслив Президент.