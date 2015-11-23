Депутат Купрій розповість прокуратурі про тиск високопосадовців на суд у справі Корбана

Про це нардеп написав на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні отримав повістку про виклик у Військову прокуратуру Центрального регіону України для допиту в якості свідка у кримінальному провадженні, що стосується тиску чиновників на суд», – написав він.

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Купрія запрошують дати свідчення 26 листопада о 10:00.

Нардеп нагадав, що 12 листопада 2015 року за його зверненням Головна військова прокуратура внесла в Єдиний реєстр досудових розслідувань відомості про втручання заступника генпрокурора Юрія Столярчука та прокурора Печерського району Києва Ігоря Демидова в діяльність суду у справі Корбана.

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«Вплив на суддів, згідно статті 126 Конституції України, забороняється у будь-якому вигляді! Таким чином, чиновники, які вимагали винести проти Геннадія Корбана завідомо неправосудне рішення та застосувати до нього запобіжний захід у вигляді арешту, повинні відповісти за це перед законом», – заявив Купрій.