Виведення військ з Донбасу і повернення Криму: Яценюк окреслив основні питання України в Радбезі ООН

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сьогодні на позачерговому засіданні уряду.

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"Україна як непостійний член Ради безпеки ООН повинна мати два питання на порядку денному Ради безпеки ООН: це повне виведення російських військ з Донецької та Луганської областей і друге питання - це повернення АР Крим в Україну і невідкладне зобов'язання Росії як постійного члена Ради безпеки ООН поважати і виконувати статут ООН", - заявив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня Україну обрано непостійним членом Ради безпеки ООН на 2016-2017 роки. «За» проголосували 177 країн.