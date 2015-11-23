Порошенко відповів українцям на петицію щодо членства України в НАТО

Президент Петро Порошенко у відповіді на петицію щодо членства України в НАТО вкотре наголосив, що остаточне рішення про вступ в Альянс прийматиметься на референдумі.

Про це йдеться у відповіді глави держави на електронну петицію №22/000052-еп "Референдум про вступ в НАТО", подану 29 серпня цього року.

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Як зазначив Порошенко, "одним з головних пріоритетів зовнішньої політики України є поглиблення співпраці з Організацією Північноатлантичного договору з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства у цій організації». «Сьогодні ми здійснюємо реформування сектору безпеки та оборони України відповідно до стандартів НАТО з метою посилення обороноздатності країни, що є необхідним для протидії агресії з боку Росії", - йдеться у відповіді президента.

Порошенко підкреслив, що після досягнення Україною всіх необхідних для вступу до Альянсу критеріїв остаточне рішення з цього надзвичайно важливого питання ухвалюватиме український народ на референдумі.