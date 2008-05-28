У Ющенка підозрюють Тимошенко в спробах монополізувати продаж землі

Перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК висловив застереження щодо деяких норм закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», який прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО закликала підписати Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, О.ШЛАПАК поінформував про завершення аналізу проекту закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

О.ШЛАПАК зазначив, що цей закон в цілому вирішує проблеми врегулювання численних правових прогалин, що виникли внаслідок прийняття рішення Конституційного Суду.

Водночас він висловив застереження щодо запровадження законом, що надійшов на підпис главі держави, нових норм, які не стосуються вищезгаданого рішення.

«Я вітаю спроби невідкладного вирішення низки проблем, що існують в державі. Але глава держави неодноразово наголошував, що це повинно здійснюватися в рамках розгляду системних змін до державного бюджету. Спроба зробити це поспіхом призводить до прийняття суперечливого закону, який створює нові проблеми. І це лише посилюється додатковими нормами, внесеними під час голосування», – зазначив О.ШЛАПАК.

Головні зауваження Секретаріату Президента, за словами О.ШЛАПАКА, стосуються спроби переробити нашвидкуруч Земельний кодекс.

Зокрема, це стосується повторної спроби монополізувати право продажу земель Держкомземом. Перша така спроба була здійснена прийняттям постанови уряду, яка надавала йому виключні права в процесі земельних торгів. Сьогодні йдеться про землі запасу і лісогосподарські землі, при чому не розрізняються землі державної і комунальної власності. Таким чином, за переконанням першого заступника керівника Секретаріату Президента, «знову робиться спроба порушення прав громад, чого допустити не можна».

Також, на його думку, Кабінету міністрів неправомірно надається право приймати рішення щодо винятків при продажі земель або права їх оренди на аукціоні. «Виключно законом мають визначатися випадки, коли земля продається поза аукціоном», - зазначив О.ШЛАПАК.

Окрім того, велике застереження у Секретаріаті Президента викликає фактичне зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення без прийняття необхідних законів: «Про державний земельний кадастр» та «Про ринок земель» за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

«Глава держави є прихильником повного зняття мораторію й включення земель сільськогосподарського призначення у вільний обіг, але це потребує необхідного правового регулювання. Робити це для окремих суб`єктів, хто зміг домовитися з Комітетом – неринкова практика, і ми заперечуватимемо проти такого підходу», – зазначив він.

Висновок Секретаріату Президента було направлено главі держави для прийняття рішення щодо підписання закону.

Довідка УНІАН. 23 травня парламент 228-ма голосами депутатів прийняв закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо наповнення дохідної частини державного бюджету), виділення в окремий законопроект норм з питань податкового, митного і окремих норм бюджетного законодавства і соціального законодавства із Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік і внесення змін до деяких законодавчих актів України» при підготовці змін до даного закону, пов`язане з пропозиціями 101-го народного депутата, з якими вони звернулися до Конституційного Суду України щодо неконституційності статті 67 і окремих положень розділу II Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік і внесення змін до деяких законодавчих актів України».

22 травня Конституційний Суд України визнав неконституційними норми закону «Про Державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України», якими звужуються або ліквідуються пільги і соціальні гарантії для громадян країни.

Сьогодні, 28 травня, на засіданні уряду Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що Президент не хоче підписувати закон, “про відновлення дохідної частини бюджету і Пенсійного фонду”.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що має намір разом із міністром фінансів Віктором ПИНЗЕНИКОМ у четвер вранці зустрічати в аеропорту В.ЮЩЕНКА, який повертатиметься в Україну після офіційного візиту до Канади, і переконати його у необхідності підписати цей закон.