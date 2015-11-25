Єврокомісія досі не отримала від України частину схвалених "безвізових законів"

Про це заявила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, передає "ЄвроПравда".

За її словами, обговорення окремих законопроектів не відбулося під час засідання вищих посадових осіб у Брюсселі через те, що остаточні тексти все ще не були передані європейській стороні.

"На жаль, ми не змогли до зустрічі надати остаточну версію закону щодо офісу з повернення активів. Це питання залишилося за межами нашого обговорення", - зазначила Зеркаль.

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"Дуже важливо, щоб ми могли передати ЄК прийняті закони для того, щоб вони оцінили, наскільки вони відповідають нормам ЄС. Це єдине, що в нас не виконано. Що від нас чекають - це побачити ці закони", - наголосила вона.

Водночас заступник міністра юстиції Антон Янчук наголосив,що в міністерстві ще немає остаточних текстів окремих прийнятих законів.

"Є різні варіанти тексту, але остаточного в Мін'юсті немає", - зазначив він.

Разом з тим, за словами народного депутата Ганни Гопко, йдеться про два законопроекти, які вчора були підписані головою Верховної Ради Володимиром Гройсманом та відправлені на підпис президенту.

Нагадаємо, 21 листопада Порошенко підписав закони, необхідні для отримання безвізового режиму з ЄС.

Президент заявив, що наразі Україна очікує рішення Євросоюзу щодо перспектив впровадження безвізового режиму.