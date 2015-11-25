Кучма їде до Єкатеринбурга, де Путін і Медведєв відкриватимуть "Єльцин Центр" - джерело

10:35, 25 листопада 2015
Політика
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Екс-президент України, представник України в Контактній групі із врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма візьме участь у відкритті "Єльцин Центру" в Єкатеринбург разом з президентом РФ Володимиром Путіним і прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим.

УНИАН

Про це УНІАН повідомило інформоване джерело.

За словами співрозмовника агентства, Кучма прибуде до Єкатеринбурга з Києва чартерним рейсом, де сьогодні після обіду за місцевим часом відбудеться відкриття "Єльцин Центру".

"Єльцин Центр – перший президентський центр у Росії, який закладає нову традицію, що дає змогу зберегти історичну спадщину президентів нашої країни", - йдеться в запрошенні.

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Планується, що в церемонії відкриття візьмуть участь Путін і Медведєв, однак на даний момент невідомо, чи проводитиме з ними переговори Кучма.

"Основне завдання центру – збереження, вивчення й осмислення історичної спадщини Бориса Єльцина в контексті політичних і соціальних подій 90-х років XX століття, вивчення і розвиток інституту президентства в Росії", - йдеться в повідомленні уряду.

Загальна площа комплексу становить близько 88 тисяч квадратних метрів. Там розміщені музей, бібліотека, архів, освітній і дитячий центри, виставкові зали. Музей і архів налічують понад 30 тис. одиниць зберігання, більш як 130 тис. фотографій. Спеціально для музею відзнято понад 130 інтерв'ю, змонтовано 163 медіапрограми.

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