Фракції коаліції мають розділяти відповідальність за роботу коаліційного Уряду - депутат

13:17, 25 листопада 2015
Політика
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Фракції коаліції, які делегували в Уряд своїх представників, повинні нести відповідальність за роботу цих міністрів.

Рада / Фото УНИАН

Про це заявив Голова фракції "Народний фронт" у Верховній Раді Максим Бурбак з парламентської трибуни.

"Дуже легко  критикувати діючий Уряд, який  був обраний фракціями коаліції, а особливо тими представниками, які надали найбільше міністрів  у цей Уряд",-  підкреслив Бурбак.

Він також назвав цинічними звинувачення Уряду у проросійській політиці.

"До  якого цинізму треба опуститися, щоб робити такі заяви? Це коли  ми вперше зіскочили з газової  голки Росії, коли в газові  сховища закачано 17 млрд кубометрів газу і ми не закуповуємо більше енергоносії в країни-агресора. Це така проросійська позиція?", - обурився Голова фракції "Народний фронт".

Максим Бурбак нагадав, що в залі парламенту був проголосований євроінтеграційний пакет законів, який був поданий Урядом Арсенія Яценюка, і наступного року Україна може отримати безвізовий режим з Європою.

"Однак  пропутінські сили намагаються розхитати ситуацію в країні і  влаштовують масовані атаки на Прем'єр-міністра, Президента та їхні команди, використовуючи депутатів парламентської більшості", - наголосив представник "Народного фронту".

Він закликав народних депутатів від фракцій коаліції об'єднатися навколо проведення реформ, зібратись разом з Президентом, Прем'єр-міністром та Головою Верховної Ради і обговорити переформатування Уряду.

"Ми  повинні нести спільну відповідальність за реформи, які необхідні країні", - резюмував Максим Бурбак.

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