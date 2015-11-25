Фракції коаліції мають розділяти відповідальність за роботу коаліційного Уряду - депутат

Про це заявив Голова фракції "Народний фронт" у Верховній Раді Максим Бурбак з парламентської трибуни.

"Дуже легко критикувати діючий Уряд, який був обраний фракціями коаліції, а особливо тими представниками, які надали найбільше міністрів у цей Уряд",- підкреслив Бурбак.

Він також назвав цинічними звинувачення Уряду у проросійській політиці.

"До якого цинізму треба опуститися, щоб робити такі заяви? Це коли ми вперше зіскочили з газової голки Росії, коли в газові сховища закачано 17 млрд кубометрів газу і ми не закуповуємо більше енергоносії в країни-агресора. Це така проросійська позиція?", - обурився Голова фракції "Народний фронт".

Максим Бурбак нагадав, що в залі парламенту був проголосований євроінтеграційний пакет законів, який був поданий Урядом Арсенія Яценюка, і наступного року Україна може отримати безвізовий режим з Європою.

"Однак пропутінські сили намагаються розхитати ситуацію в країні і влаштовують масовані атаки на Прем'єр-міністра, Президента та їхні команди, використовуючи депутатів парламентської більшості", - наголосив представник "Народного фронту".

Він закликав народних депутатів від фракцій коаліції об'єднатися навколо проведення реформ, зібратись разом з Президентом, Прем'єр-міністром та Головою Верховної Ради і обговорити переформатування Уряду.

"Ми повинні нести спільну відповідальність за реформи, які необхідні країні", - резюмував Максим Бурбак.