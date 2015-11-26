Суд узяв адвоката Лукаш під домашній арешт

Про це Лукаш написала на своїй сторінці в Фейсбук.

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"Вранці моєму адвокату Юрію Іващенку оголосили підозру, а вже о 15.30 розпочалося судове засідання у Печерському суді щодо обрання запобіжного заходу. Прокуратура вимагала виключно одного - утримання під вартою. Більш того, в документі, переданому в суд, прокуратура вказала, що Юрію Іващенку за підозру у розкраданні загрожує довічне ув'язнення", - написала Лукаш.

Вона додала, що "як запобіжний захід для нього суд обрав домашній арешт, він повинен буде перебувати вдома з півночі до 6 ранку. В інший час - вільне переміщення".

Лукаш зазначила, що дане судове рішення буде оскаржено.

Як повідомляв УНІАН, СБУ 5 листопада повідомила про затримання екс-глави Мін'юсту, яка перебувала в розшуку.

За даними Генпрокуратури, вона повернулася в Україну і була затримана в Києві. Датою її зникнення вважається 28 липня 2015 року.

У той же час Лукаш стверджує, що вона перебувала в Україні і не ховалася від слідства.

Прокуратура 5 листопада повідомила затриманий про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 і ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України за фактом заволодіння під час знаходження на посаді міністра юстиції коштами держбюджету в розмірі 2,5 млн грн та вчиненні службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Печерський районний суд Києва 6 листопада заарештував екс-міністра юстиції з можливістю внесення застави у розмірі 5,1 млн грн. У той же день народний депутат Вадим Новинський вніс заставу за Лукаш.

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11 листопада захист Лукаш оскаржив обраний їй запобіжний захід.

Колишній заступник міністра юстиції Іващенко підозрюється у сприянні злочинній діяльності колишньому міністру юстиції Лукаш.