У США привітали призначення антикорупційного прокурора

Про це він написав у Twitter.

«Вчора був великий день у війні України з корупцією. Призначення нового антикорупційного прокурора знаменує історичну можливість», - заявив Пайєтт.

Крім того, посол відреагував на рішення народного депутата Миколи Мартиненка скласти депутатський мандат.

[1/3] Very big day yesterday in Ukraine’s war against corruption. Appointment of new anti-corruption prosecutor marks historic opportunity. — Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) December 1, 2015

«Рішення Миколи Мартиненка піти з Ради, підкоритися верховенству права - ще одна ознака України, що змінюється. Державні посадові особи мають бути підзвітні народу, якому вони служать. Немає місця для корупції, кумівства», - зауважив Пайєтт.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня генеральний прокурор Віктор Шокін створив Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Згідно із законом, ця прокуратура має здійснювати нагляд за дотриманням законів під час досудового розслідування, яке здійснюється Національним антикорупційним бюро.

30 листопада Шокін призначив Холодницького на посаду заступника генпрокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Холодницький (1985 р.н.) - закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка, магістр права. У 2006 році розпочав трудову діяльність в органах прокуратури Київської області на посадах помічника, старшого помічника та старшого прокурора прокуратури Києво-Святошинського району.

З березня по грудень 2014 року обіймав посаду старшого помічника першого заступника генерального прокурора України.

З 22 грудня 2014 року був першим заступником прокурора Автономної Республіки Крим, яку після окупації Російською Федерацією передислоковано до Києва.