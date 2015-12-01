Муженко незадоволений темпами створення Сил спецоперацій

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Провів зустріч із офіцерами спецназу. Як начальника Генерального штабу мене не задовольняє темп та організація роботи відповідних структур щодо створення Сил спецальних операцій", - написав Муженко.

За його словам, він "мав кількагодинну відверту розмову, важливо було почути думки один одного".

Начальник Генштабу вважає, що ця тема стала об’єктом маніпуляцій у ЗМІ "без розуміння реальної ситуації".

"Так, є певні розбіжності у поглядах на створення ССО, є певні труднощі, але ми здатні з ними справитися", - зазначив він.

За словами Муженка, для вирішення організаційних питань створена робоча група.

"І в мене немає сумніву, що у нас буде сильний і вмотиваний спецназ", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше депутат Верховної Ради від "Блоку Петра Порошенка", член комітету з питань національної безпеки і оборони Ірина Фриз заявила про блокування з боку Генштабу програми співпраці з НАТО у створенні Сил спецоперацій. Генштаб такі звинувачення спростував.