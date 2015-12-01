Муженко незадоволений темпами створення Сил спецоперацій
Начальник Генерального штабу Збройних сил Віктор Муженко заявляє, що незадоволений темпами та організацією створення Сил спеціальних операцій.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Провів зустріч із офіцерами спецназу. Як начальника Генерального штабу мене не задовольняє темп та організація роботи відповідних структур щодо створення Сил спецальних операцій", - написав Муженко.
За його словам, він "мав кількагодинну відверту розмову, важливо було почути думки один одного".
Начальник Генштабу вважає, що ця тема стала об’єктом маніпуляцій у ЗМІ "без розуміння реальної ситуації".
"Так, є певні розбіжності у поглядах на створення ССО, є певні труднощі, але ми здатні з ними справитися", - зазначив він.
За словами Муженка, для вирішення організаційних питань створена робоча група.
"І в мене немає сумніву, що у нас буде сильний і вмотиваний спецназ", - підкреслив він.
Нагадаємо, раніше депутат Верховної Ради від "Блоку Петра Порошенка", член комітету з питань національної безпеки і оборони Ірина Фриз заявила про блокування з боку Генштабу програми співпраці з НАТО у створенні Сил спецоперацій. Генштаб такі звинувачення спростував.