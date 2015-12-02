Закінчилися повноваження слідчих, які розслідують справи проти представників минулої влади - Портнов

Про це на своїй сторінці в Facebook написав колишній заступник голови Адміністрації президента України Андрій Портнов.

"21 листопада 2015 року у слідчих прокуратури, розслідують найбільш ключові кримінальні справи проти представників минулої влади закінчилися повноваження. Це безпосередньо витікає з норм Кримінального процесуального кодексу України, яка передбачає, що підслідність Національного антикорупційного бюро України виникає з моменту її створення, але не пізніше трьох років з дня набрання цим Кодексом чинності, тобто з 21 листопада 2015 року", - йдеться в повідомленні.

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За словами Портнова, "з цього моменту закон передбачає автоматичну втрату повноважень слідчих органів прокуратури, які розслідують справи за привласнення та заволодіння державним майном і майном підприємств, легалізації та відмиванню злочинних доходів, нецільовому використанні бюджетних коштів, зловживання владою, одержанню неправомірної вигоди, незаконного збагачення та іншим".

"З вказаної дати підозрювані й особи у розшуку можуть успішно оскаржити і скасувати прийняті в цей період рішення про розшук, запобіжні заходи, арешт майна і грошей, розслідування, збирання доказів, з повідомленням про підозру, направлення до суду обвинувального акта і десятки інших", - пише екс-заступник голови АП.

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Також це створює юридичні можливості для скасування міжнародних санкцій проти колишніх українських чиновників та їх виключення з розшукового списку Інтерполу, вважає Портнов.

Подарок судьбы.21 ноября 2015 года у следователей прокуратуры, расследующих самые ключевые уголовные дела против предс... Posted by Андрей Портнов on Tuesday, December 1, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що колишній перший заступник глави адміністрації президента України Андрій Портнов, який виграв у суді ЄС справу за застосованих до нього санкцій, передбачає, що рішення на його користь може бути використане іншими особами з «чорного списку», але допоможе це не всім.