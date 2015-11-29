У Криму подачу електроенергії обмежено майже у 300 населених пунктах

«Обмежено подачу електроенергії в 296 населених пункти, що становить 24 253 будинки», – сказав заступник начальника "відомства" Сергій Садаклієв.

За його словами, станом на вечір 28 листопада сумарна генерація електроенергії по Криму зросла до 500 мВт, що складає практично 50% від загальних потреб.

Як повідомляє портал Крим.Реалії, заступник глави МНС Росії Олександр Чупріян, який знаходиться на півострові, повідомив, що з моменту припинення поставок електроенергії з материкової частини України сумарна генерація по Криму «впевнено збільшується щодня в середньому на 70-100 мВт».

В ніч з 21 на 22 листопада в результаті підриву опор ліній електропередачі в Херсонській області Крим був відключений від енергосистеми України. Учасники акції з блокади Криму перешкоджають підключенню ЛЕП.

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Півострів зараз забезпечується електроенергією, виробленою джерелами кримської генерації, а також дизельними генераторами, завезеними з Росії після анексії півострова в 2014 році. В Крим продовжують завозити з Росії додаткові дизель-установки, але потужностей не вистачає.

25 листопада президент Росії Володимир Путін доручив Міненерго Росії забезпечити запуск першого пускового комплексу електромережевого енергомосту в Крим з Кубані до 20 грудня 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, після підриву опор ліній електропередачі в Херсонській області учасники блокади Криму заявили, що готові допустити робітників до ремонту пошкоджених ЛЕП лише за умови обрізання дротів в напрямку півострова. Після досягнутих домовленостей почалися відновлювальні роботи на повітряній лінії 220 кВ «Каховська - Титан».

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Однак на вимогу активістів блокади 26 листопада бригади держкомпанії «Укренерго» припинили ремонт «Каховська - Титан», яка постачає електрику на півострів.

Один з лідерів акції Ленур Іслямов заявив, що активісти вимагають від окупаційної влади звільнити всіх політв'язнів, і поки не будуть виконані ці умови, активісти не дадуть відновити електропостачання території АР Крим.