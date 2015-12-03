Ініційована урядом децентралізація збільшила доходи місцевих бюджетів на 40% - нардеп

Про це заявив представник фракції "Народний фронт", секретар комітету Верховної Ради з питань промислової політики та підприємництва Михайло Хміль під час круглого столу на тему децентралізації.

"Якщо завод знаходиться, наприклад, на території Львівської області, то він має сплачувати податки до місцевого бюджету, а не до бюджету тієї області чи міста, де юридично зареєстрований його офіс – у місті Києві чи Дніпропетровську", - зазначив він.

Більш того, депутат вважає, що необхідно перебудувати саму систему взаємовідносин місцевої влади та бізнесу в Україні. В якості позитивного прикладу Хміль навів досвід Польщі, де керівники місцевих органів влади "практично напам’ять знають усіх своїх великих платників податків, керівників великих підприємств, та самі пропонують їм допомогу".

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"У Польщі абсолютно інша логіка і філософія спілкування влади і бізнесу. Не бізнес звертається до влади, а місцевий керівник звертається до представника бізнесу і каже: "Чим я тобі можу допомогти? Чим я тебе можу заохотити, щоб ти залишився на моїй території і платив тут податки?". Це і є те, що концептуально несе в собі законопроект про зміни до Конституції України та усі супутні законопроекти щодо децентралізації, а саме – перебудова існуючої психології на таку, коли чиновник буде зацікавлений у тому роботодавці, який працює на його території", - наголосив нардеп.

При цьому представник "Народного фронту" нагадав, що ще 3-4 роки тому спостерігалась дуже негативна тенденція щодо концентрації усіх великих платників податків у місті Києві.

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У той же час Хміль переконаний, що процес децентралізації, який запущений в Україні, є незворотнім. На його думку, державі необхідно приблизно два роки для того, щоб чиновники і бізнесмени змогли "переламати психологію своїх стосунків та побудувати систему взаємовідносин на прикладі західної моделі".

Насамкінець парламентарій нагадав, що ініційована урядом бюджетна децентралізація вже дала позитивні результати, а саме зростання доходів місцевих бюджетів у 2015 році на 40%, або на 44 мільярди гривень.