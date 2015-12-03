Глава МЗС Туреччини підтримав приналежність окупованого Криму Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це Чавушоглу сказав у своєму виступі на міністерському засіданні країн-членів ОБСЄ в Белграді.

«Ми повинні зосередити наші зусилля на знаходженні політичного рішення щодо кризи в Україні», - вважає він.

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За словами Чавушоглу, Туреччина сподівається, що ситуація в Україні буде врегульована за умови поваги незалежності держави, політичної єдності, суверенітету і територіальної цілісності, включаючи Крим.