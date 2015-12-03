Глава МЗС Туреччини підтримав приналежність окупованого Криму Україні
19:28, 03 грудня 2015Політика
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Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу виступає за врегулювання ситуації в Україні з повагою до її територіальної цілісності включно з Кримом.
Чавушоглу: Туреччина сподівається, що ситуація в Україні буде врегульована / trt.net.tr
Як передає кореспондент УНІАН, про це Чавушоглу сказав у своєму виступі на міністерському засіданні країн-членів ОБСЄ в Белграді.
«Ми повинні зосередити наші зусилля на знаходженні політичного рішення щодо кризи в Україні», - вважає він.
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За словами Чавушоглу, Туреччина сподівається, що ситуація в Україні буде врегульована за умови поваги незалежності держави, політичної єдності, суверенітету і територіальної цілісності, включаючи Крим.
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