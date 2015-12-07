Байден прогнозує, що наступний рік може визначити долю України
Українська влада протягом наступного року повинна зробити кроки, які визначать долю країни на майбутні покоління.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-президент США Джозеф Байден на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенко сьогодні в Києві.
«Україна дійсно готова на такі кроки. Те, що відбудеться протягом наступного року, визначить долю країни на майбутні покоління», - заявив він.
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«Ви знаходитесь на тому перехресті, коли треба все робити не тільки для себе, але для майбутніх поколінь, і це дуже велике зобов'язання перед президентом, урядом, парламентом», - зазначив віце-президент США.
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«І ми хочемо вам допомогти, чим зможемо», - запевнив Байден.
Він вважає, що сильне громадянське суспільство буде мати критичне значеннядля майбутньої України. Байден заявив про важливість підтримки громадянського суспільства і незалежних ЗМІ. "Сильне громадянське суспільство є критично важливим для майбутнього України", - підкреслив віце-президент США. Читайте такожПорошенко заявляє, що США вважають неприпустимою реалізацію "Північного потоку-2"Байден сьогодні перед зустріччю з Порошенком вже провів зустріч з представниками громадянського суспільства. Він обговорив можливі шляхи, яким чином Сполучені Штати можуть бути надійним партнером у стосунках з українським громадянським суспільством.