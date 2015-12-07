Байден прогнозує, що наступний рік може визначити долю України

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-президент США Джозеф Байден на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенко сьогодні в Києві.

«Україна дійсно готова на такі кроки. Те, що відбудеться протягом наступного року, визначить долю країни на майбутні покоління», - заявив він.

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«Ви знаходитесь на тому перехресті, коли треба все робити не тільки для себе, але для майбутніх поколінь, і це дуже велике зобов'язання перед президентом, урядом, парламентом», - зазначив віце-президент США.

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«І ми хочемо вам допомогти, чим зможемо», - запевнив Байден.