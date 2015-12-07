"Нормандська четвірка" може заявити про продовження Мінських угод - МЗС Німеччини

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в рамках дискусійного клубу фонд «Відкрий Україну».

Говорячи про Мінські угоди від лютого, Реґенбрехт нагадав, що відповідно до термінів, угоди повинні бути виконані до 31 грудня 2015 року. Він додав, що 2 жовтня лідери "нормандської четвірки" у Парижі провели зустріч, на якій зокрема було домовлено про тримісячний термін підготовки до виборів від часу прийняття спеціального закону про проведення місцевих виборів в окремих районах Донбасу до самого дня проведення голосування.

Представник МЗС ФРН вказав на необхідність проведення роботи щодо модальностей проведення виборів на Донбасі, над якими робота вже розпочата за участі координатора ОБСЄ П'єра Мореля в робочій групі з політичних питань Тристоронньої контактної групи. Він заявив, що робота в контактній групі непроста, тому може знадобитися додатковий час. "Ніхто не погоджується, що зусилля (з виконання Мінських угод) потрібно продовжити у новому році", - сказав Реґенбрехт.

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"Може бути прийнята заява "нормандського формату", яка може бути зроблена впродовж наступних днів або тижнів, в якій ми можемо визначити те, що більше часу потрібно для впровадження Мінська", - наголосив Реґенбрехт.

Він назвав можливе прийняття такої заяви важливим кроком, тому що відповідно до заяви Європейської комісії від березня цього року, введені санкції проти Росії прив'язані до повного виконання Мінської угоди.

"Поки Мінська угода не буде повністю виконана, санкції будуть продовжувати дію", - пояснив Реґенбрехт.