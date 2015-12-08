Прокуратура: "Тітушки", які напали на мирний мітинг біля Одеської ОДА у лютому 2014 року, втекли з України

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу 7 грудня заявив начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Одеської області Олександр Гольбарт.

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«На жаль, у зловмисників, причетних до даного злочину, було багато часу, який вони використовували для того, щоб знищити речові докази і приховати від слідства осіб, які брали активну участь у тих подіях ... Встановлено коло осіб з числа жителів Одеської області та східних областей країни, які брали участь. Але після тих подій вони виїхали за межі області, частина взагалі за межі країни», - сказав Гольбарт.

Водночас, за його словами, за поточний рік проведено великий обсяг слідчих заходів. Так, з лютого зроблено 115 запитів, порядку 10 експертиз, виїмку 57 матеріалів і трафіків телефонних з'єднань, пройшли десятки обшуків, зазначив він.

Гольбарт акцентував, що винесено близько 30 постанов про проведення слідчих дій за межами Одеської області - на території інших областей України.

«Достовірно встановлено причетність до цього злочину колишнього заступника ГУ МВС області, якого оголошено у розшук. По одному з так званих тітушок вже є рішення суду. Стосовно інших активних учасників є велика проблема, оскільки вони були у шоломах, у масках, і це дуже ускладнює можливість їх впізнання», - сказав начальник відділу.

Також він додав, що відпрацьовується кілька версій участі у подіях високопосадових осіб з колишнього керівництва області та депутатів Верховної Ради. Однак поки дані громадяни проходять у справі як свідки, оскільки у слідства немає поки підстав назвати їх підозрюваними.

На даний час слідчі дії тривають. Вирішується питання про оновлення складу слідчої групи, сказав Гольбарт.

Як повідомляв УНІАН 19 лютого 2014 року в Одесі біля ОДА молодики з бітами побили журналістів та учасників акції «Досить стріляти», серед яких були жінки і літні люди. Молодики почали бити журналістів з криками: «Бити по головах і по камерах». Постраждало кілька співробітників ЗМІ, активіст і пастор Кірхи святого апостола Павла, заступник єпископа Німецької євангелістсько-лютеранської церкви України Андрій Гамбург. Міліція не робила жодних дій для затримання зловмисників.

У березні поточного року правоохоронці заявили, що до тих подій мав відношення один з колишніх керівників УВС області Дмитро Фучеджі, якого оголошено у розшук.