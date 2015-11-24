Контактна група: Обмін заручників на Донбасі треба завершити до кінця року за схемою "всіх на всіх"
Крім того, була висловлена позиція, що необхідно найближчим часом збільшити кількість технічного забезпечення для контролю, яке використовують представники СММ ОБСЄ.
Обмін заручників на Донбасі необхідно активізувати, щоб завершити до кінця 2015 року за схемою "всіх на всіх".
Як повідомила прес-секретар екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook, під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи були заслухані доповіді представників Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва і офіцерів Спільного центру з контролю та координації.
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За підсумками скайп-зустрічі, зазначила Оліфер, українська сторона ще раз підтвердила, що повністю виконала взяті на себе зобов'язання щодо відведення військової техніки калібром менше 100 мм.
Також "представники СММ ОБСЄ і офіцери СЦКК відзначають у своїх доповідях різке збільшення кількості обстрілів і випадків порушення режиму припинення вогню за минулі 10 днів", повідомила Оліфер.
Під час відеоконференції констатувалося, що представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повинні бути допущені на непідконтрольну Україні частину українсько-російського кордону.
Крім того, була висловлена позиція, що необхідно найближчим часом збільшити кількість технічного забезпечення для контролю, яке використовують представники СММ ОБСЄ. Зокрема, йдеться про безпілотники й прилади відеоспостереження.
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«У найкоротші терміни слід активізувати процес звільнення незаконно утримуваних осіб у форматі «всіх на всіх». Цей процес повинен завершитися до кінця 2015 року. У першу чергу це стосується звільнення найбільш вразливих осіб – жінок та тих, хто гостро потребує медичної допомоги», - йдеться в повідомленні.