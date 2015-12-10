Швейцарія готова збільшити вдвічі обсяг гуманітарної та технічної допомоги Україні до 2018 року - посол

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це сказав посол Швейцарії Гійом Шойрер, у якого президент України Петро Порошенко сьогодні прийняв вірчі грамоти.

Глава Української держави під час зустрічі з новопризначеним послом Швейцарії основну увагу приділив обговоренню подальших двосторонніх контактів на найвищому рівні та налагодженню взаємодії двох країн в рамках Організації з питань безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) у контексті врегулювання ситуації на Донбасі та захисту прав громадян України в окупованому Криму та Севастополі.

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Порошенко подякував уряду Швейцарії за гуманітарну, технічну та фінансову допомогу, що надається Україні, а також закликав до активізації двосторонньої співпраці у торговельно-економічній та інвестиційній сферах.

"У свою чергу Гійом Шойрер заявив про готовність його країни збільшити вдвічі обсяг гуманітарної та технічної допомоги Україні на період 2015-2018 років. Він також зазначив, що залишається пріоритетом активна участь Швейцарії у Моніторинговій місії ОБСЄ на Донбасі, і 16 представників його країни в складі цієї місії продовжуватимуть активно працювати задля мирного врегулювання ситуації", - йдеться у повідомленні.

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