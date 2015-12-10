Байден перед відльотом закликав Порошенка, Яценюка і Гройсмана до співпраці (відео)
Віце-президент США Джозеф Байден закликав представників трьох гілок української влади до співпраці для побудови "вільної, об'єднаної і демократичної України".
Про це він сказав у заяві з нагоди відльоту з України, опублікованій на сторінці Білого дому у Facebook.
"Я зустрівся із спікером Верховної Ради Гройсманом, президентом Порошенком і прем'єр-міністром Яценюком. Я познайомився із цими людьми, і я вірю, що працюючи разом, вони зможуть створити справді вільну, об'єднану і демократичну Україну", - зазначив Байден.
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Як повідомляв УНІАН, віце-президент США Джозеф Байден вважає, що в Україні для боротьби з корупцією недостатньо просто створити Національне антикорупційне бюро, необхідно притягти до відповідальності винних у корупції осіб.
Joe Biden here. Folks, we're back from Ukraine. It's been a good trip. Over the course of it, I had the honor of...Posted by The White House on 9 декабря 2015 г.