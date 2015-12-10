Байден перед відльотом закликав Порошенка, Яценюка і Гройсмана до співпраці (відео)

Про це він сказав у заяві з нагоди відльоту з України, опублікованій на сторінці Білого дому у Facebook.

"Я зустрівся із спікером Верховної Ради Гройсманом, президентом Порошенком і прем'єр-міністром Яценюком. Я познайомився із цими людьми, і я вірю, що працюючи разом, вони зможуть створити справді вільну, об'єднану і демократичну Україну", - зазначив Байден.

Читайте такожБайден розповів, чому для боротьби з корупцією замало створити Антикорупційне бюро

Як повідомляв УНІАН, віце-президент США Джозеф Байден вважає, що в Україні для боротьби з корупцією недостатньо просто створити Національне антикорупційне бюро, необхідно притягти до відповідальності винних у корупції осіб.