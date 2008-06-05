У Литвина вважають Семенюк гіршою за монголо-татар та жуків-довгоносиків

Фракція Блоку Литвина голосуватиме за відставку Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови Фонду державного майна України.

Про це повідомив УНІАН заступник керівника цієї фракції Ігор ШАРОВ.

Він зазначив: «Ми голосуватимемо за відставку СЕМЕНЮК однозначно», оскільки «своїми діями вона нанесла більше шкоди, ніж монголо-татарська навала та жуки-довгоносики разом взяті».

Водночас І.ШАРОВ не виключив можливості, що фракція Блоку Литвина підтримає кандидатуру представника БЮТ Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА на посаду голови ФДМУ.

При цьому він додав, що «ми ще визначатимемось».