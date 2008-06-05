У Литвина вважають Семенюк гіршою за монголо-татар та жуків-довгоносиків
15:50, 05 червня 2008Політика
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Чи підтримають нердепи креатуру БЮТ?
|Ігор ШАРОВ
Про це повідомив УНІАН заступник керівника цієї фракції Ігор ШАРОВ.
Він зазначив: «Ми голосуватимемо за відставку СЕМЕНЮК однозначно», оскільки «своїми діями вона нанесла більше шкоди, ніж монголо-татарська навала та жуки-довгоносики разом взяті».
Водночас І.ШАРОВ не виключив можливості, що фракція Блоку Литвина підтримає кандидатуру представника БЮТ Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА на посаду голови ФДМУ.
При цьому він додав, що «ми ще визначатимемось».
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