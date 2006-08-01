Ющенко провів консультації щодо розпуску ВР

Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів консультації з керівництвом блоку «Наша Україна» щодо можливості розпуску Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, по це журналістам повідомила прес-секретар Президента Ірина ГЕРАЩЕНКО.

За її словами, від “Нашої України” в переговорах брали участь керівник фракції блоку Роман БЕЗСМЕРТНИЙ і лідери партій, що входять до складу блоку. Також на зустрічі були присутні керівництво Секретаріату Президента і виконуючий обов’язки секретаря РНБО Володимир ГОРБУЛІН.

І.ГЕРАЩЕНКО сказала, що позиція Президента залишається незмінною. На його думку, існує парламентська криза, керівництву парламенту не вдалося зібрати круглий стіл у Верховній Раді, тому з такою ініціативою виступив Президент.

За словами прес-секретаря, Президент переконаний, що підсумковий документ круглого столу – Універсал національної єдності - має бути підписаний. Ним має бути підтверджено, що зовнішній і внутрішній курси України залишаться незмінними.

Також, за словами І.ГЕРАЩЕНКО, Президент наполягає на тому, що сьогодні має відбутися завершальна частина круглого столу, на якій має бути підписаний універсал.

Разом з тим, вона нагадала, що з 25 липня Президент отримав право, згідно з Конституцією, розпустити парламент. Відповідно сьогодні Президент проводить відповідні консультації з політичними силами, що представлені у парламенті.

Прес-секретар нагадала, що зранку така зустріч відбулась з керівником БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО, зараз закінчилася зустріч з керівництвом «Нашої України» і на даний момент має розпочатися зустріч з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.