Порошенко не шкодує, що запросив в Україну міжнародну команду реформаторів

Про це йдеться у коментарі президента щодо інциденту на засіданні Національної ради реформ 14 грудня 2015 року, розміщеному на сайті глави держави.

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«Це я запросив до України міжнародну команду реформаторів, яка вже встигла стати справді українською не лише за наданими їм паспортами, але й за духом. І я не шкодую, що ухвалив таке рішення», - заявляє Порошенко.