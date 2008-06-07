Луганська податкова отримала нового голову з Брокбізнесбанку
14:03, 07 червня 2008Політика
750 0
Той обіцяв, що чисток не буде
Перший заступник голови ДПА України Вадим КАЙЗЕРМАН представив колективу податкової служби Луганської області нового керівника Сергія РЕКІЯНОВА. Його призначено на посаду наказом ДПА України від 4 червня поточного року.
С.РЕКІЯНОВУ 50 років, свого часу закінчив Комунарський гірничо-металургійний інститут, а у 1997 році Київський національний економічний університет. Останнє місце роботи – директор луганської філії АКБ «Брокбізнесбанк».
Виступаючи перед колективом податкової служби області, новий керівник запевнив, що кадрових «чисток» не буде. За словами С.РЕКІЯНОВА, головна вимога до податківців - професіоналізм.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter