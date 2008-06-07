Луганська податкова отримала нового голову з Брокбізнесбанку

Перший заступник голови ДПА України Вадим КАЙЗЕРМАН представив колективу податкової служби Луганської області нового керівника Сергія РЕКІЯНОВА. Його призначено на посаду наказом ДПА України від 4 червня поточного року.

С.РЕКІЯНОВУ 50 років, свого часу закінчив Комунарський гірничо-металургійний інститут, а у 1997 році Київський національний економічний університет. Останнє місце роботи – директор луганської філії АКБ «Брокбізнесбанк».

Виступаючи перед колективом податкової служби області, новий керівник запевнив, що кадрових «чисток» не буде. За словами С.РЕКІЯНОВА, головна вимога до податківців - професіоналізм.