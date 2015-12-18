Посол Латвії: ЄС очікує набагато більшого від України, Грузії та Молдови

Про це заявив посол Латвії в Україні Юріс Пойканс у Львові під час конференції "Річниця Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: підсумки та подальші кроки", повідомляє"ЄвропПравда". "ЄС очікує набагато більшого від України, Молдови і Грузії", - підкреслив він.

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"Ми розуміємо виклики, які сьогодні стоять перед вашою країною, але зараз мова йде про реформи, реформи і ще раз реформи", - зазначив дипломат.

"Це болісний процес, і балтійські країни, звичайно, мали іншу історичну реальність, але в довгостроковій перспективі реформи будуть мати позитивні наслідки в першу чергу для громадян України. У короткостроковій - ні", - сказав Юріс Пойканс.

Він закликав Україну розробити чітку стратегію співробітництва з Євросоюзом. "Це може зайняти десятиліття, але така політика буде мати позитивні наслідки для обох сторін", - переконаний посол Латвії.