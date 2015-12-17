Запропонований Кабміном проект держбюджету на 2016 рік дає зелене світло вимиранню сіл - нардеп

Особливо негативно, у разі ухвалення запропонованого урядом кошторису, скорочення фінансування позначиться на селі.

Про це 17 грудня в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив народний депутат, член міжфракційного об'єднання УКРОП Тарас Батенко.

«Я не можу погодитися зі зменшенням видатків на освіту, культуру і медицину. Суттєвим зменшенням державної субвенції для цих галузей ми фактично «зарубаємо» освіту, культуру і медицину на селі. Це дасть зелене світло вимиранню сіл», – заявив нардеп Батенко.

За його словами, негативно на галузі освіти позначиться і пропоноване рішення перекласти фінансування навчальних закладів з державного на місцеві бюджети. Тарас Батенко також зазначив, що при передбаченому зростанні видатків бюджету на майже 100 мільярдів гривень, уряд все-таки планує зекономити на найбільш незахищених верствах населення.

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«Це другий бюджет, яким передбачаються нібито реформи, хоча жодними реформами і не пахне», – наголосив нардеп, додавши, що за останній рік реформою можна назвати хіба тільки створення національної поліції.

Водночас Тарас Батенко зазначив, що проект Податкового кодексу, який має розглянути Верховна Рада на позачерговому засіданні 17 грудня, не є компромісним, адже альтернативний проект податкової реформи, напрацьований народними депутатами, так і не був поданий на розгляд парламенту. Відтак члени міжфракційного об'єднання УКРОП не голосуватимуть ні за ухвалення проекту змін до Податкового кодексу від Міністерства фінансів, ні за урядовий проект держбюджету на 2016 рік.