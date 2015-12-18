Прокурор по справі Корбана поставив під сумнів заяву Савченко про взяття лідера УКРОПу на поруки
Про це заявив присутній на засіданні суду по справі Корбана народний депутат Андрій Денисенко.
"Щойно прокурор Чиж, біженець із Луганська, напевно політичний, після слинявих реверансів із придиханням у бік Савченко поставив під сумнів її заяву про взяття Корбана на поруки", - написав Денисенко на свой сторінці у Фейсбук.
"Мовляв, хто його знає - шо це за три папірця із підписом, неналежно оформлені", - пояснив він.
"Отакої, Надю, спробуйте доведіть отамо з-за московських гратів автентичність свого підпису або тих сторінок заяви, де його немає. Бо прокурватура в них дуже сумніваються. Ну що Ви, спаси Боже, не в Вас. Ви, як ікона, сидіть там спокійно. І, я так розумію, подовше. А то ще й до суду заявитеся", - додав Денисенко.
Щойно прокурор Чиж, біженець із Луганська, напевно політичний, після слинявих реверансів із придиханням у бік Савченко п...Posted by Андрій Денисенко on 18 декабря 2015 г.