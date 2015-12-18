Прокурор по справі Корбана поставив під сумнів заяву Савченко про взяття лідера УКРОПу на поруки

13:11, 18 грудня 2015
Політика
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Про це заявив присутній на засіданні суду по справі Корбана народний депутат Андрій Денисенко.

Прокурор Чиж сумнівається у достовірності заяви Савченко / Фото УНІАН

"Щойно прокурор Чиж, біженець із Луганська, напевно політичний, після слинявих реверансів із придиханням у бік Савченко поставив під сумнів її заяву про взяття Корбана на поруки", - написав Денисенко на свой сторінці у Фейсбук.

"Мовляв, хто його знає - шо це за три папірця із підписом, неналежно оформлені", - пояснив він.

"Отакої, Надю, спробуйте доведіть отамо з-за московських гратів автентичність свого підпису або тих сторінок заяви, де його немає. Бо прокурватура в них дуже сумніваються. Ну що Ви, спаси Боже, не в Вас. Ви, як ікона, сидіть там спокійно. І, я так розумію, подовше. А то ще й до суду заявитеся", - додав Денисенко.

Щойно прокурор Чиж, біженець із Луганська, напевно політичний, після слинявих реверансів із придиханням у бік Савченко п...

Posted by Андрій Денисенко on 18 декабря 2015 г.
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