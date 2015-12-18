Єврокомісія пропонує включити Україну у список країн з безвізовим з ЄС режимом

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідний висновок був оприлюднений у п'ятницю в Брюсселі Європейською Комісією.

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"Комісія вважає, що Україна виконала всі вимоги чотирьох блоків другої фази Плану дій з лібералізації візового режиму. Враховуючи загальні відносини між ЄС та Україною, Комісія представить на початку 2016 року законодавчу пропозицію внести поправку у законодавчий акт (номер 539/2001)", - йдеться у доповіді.

Ця пропозиція повинна буди затверджена Радою ЄС та Європейським парламентом, після чого вона набуде чинності.

У свою чергу президент Петро Порошенко написав у "Твіттері", що Європейська комісія підтвердила виконання Україною всіх критеріїв Плану дій з візової лібералізації.

Тим часом на сайті Єврокомісії вже опублікований шостий звіт Єврокомісії щодо виконання Україною Плану дій з візової лібералізації (ПДВЛ). Незважаючи на те, що звіт констатує виконання Україною всіх вимог ПДВЛ, у ньому побічно визнається, що Україна ще не завершила виконання деяких пунктів плану в частині боротьби з корупцією.