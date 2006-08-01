У Секретаріаті триває зустріч Ющенка з Януковичем

Круглий стіл, найімовірніше, продовжить роботу не раніше завтрашнього дня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам прес-секретар Президента України Ірина ГЕРАЩЕНКО.

«Сьогодні буде тільки засідання робочої групи, круглий стіл, скоріше за все, - це питання завтрашнього дня», - сказала вона.

І.ГЕРАЩЕНКО підтвердила, що зараз в Секретаріаті продовжуються політичні консультації Президента України Віктора ЮЩЕНКА з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Вона зазначила, що ці консультації проводяться у двох напрямках: щодо продовження роботи круглого столу та щодо можливості розпуску парламенту.

І.ГЕРАЩЕНКО повідомила, що сьогодні В.ЯНУКОВИЧ прибув на консультації з Президентом з дещо іншим проектом Універсалу національної єдності, ніж попередньо узгоджений учасниками круглого столу. За словами прес-секретаря Президента, розбіжності є по 4 питаннях: єдність країни, євроатлантична інтеграція, питання єдиної державної мови та необхідність вдосконалення політреформи.

Вона ще раз наголосила на тому, що Президент вважає за необхідне, щоб політичні партії підписали універсал, який міг би стати сигналом про те, що політичні сили можуть домовитися навіть у випадку, якщо Президент вирішить розпустити парламент.