Рибаков потрапив у список БЮТ завдяки "надзвичайній порядності" Тимошенко

Завтра на міжпартійному з’їзді Блоку Юлії Тимошенко буде розглянуто питання щодо подальшого перебування Ігоря РИБАКОВА у парламентській фракції БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив народний депутат України Володимир БОНДАРЕНКО cьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Завтра це питання буде розглянуте на з’їзді. Завтра з’їзд у нас о 17-й годині”, - сказав В.БОНДАРЕНКО, відповідаючи на запитання, чи має намір БЮТ порушувати питання про виключення І.РИБАКОВА із фракції у зв’язку із виходом його з демократичної коаліції.

При цьому народний депутат зазначив, що І.РИБАКОВ взагалі потрапив до списку БЮТ завдяки "надзвичайній порядності” Юлії ТИМОШЕНКО.

“Готуючись до цих позачергових виборів, вона оголосила в тодішній фракції норму, яка була підтримана на з’їзді Блоку, що всі, хто не вийшов з Блоку у той період, потрапляють у списки по схемі, яка була раніше. Тобто, був список від першої людини до останньої, і хто залишився - вони концентруються в першу частину списку. РИБАКОВ, як кажуть колеги, був тоді на грані виходу, але реально він не вийшов”, - поінформував В.БОНДАРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК на засіданні парламенту зачитав заяви народних депутатів України Ігоря РИБАКОВА (фракція БЮТ) та Юрія БУТА (фракція “ Наша Україна – Народна самооборона ”) про вихід із коаліції.