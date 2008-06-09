Секретар київського міському Соцпартії: СПУ померла

Перший секретар Київського міського комітету Соціалістичної партії України Микола ДАНИЛІН пішов у відставку і заявляє, що СПУ «померла».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київського міського комітету СПУ.

У заяві сказано, що свідченням цього є результати дострокових виборів до Київради. За словами М.ДАНИЛІНА, партія "втратила своїх виборців, а нових знайти не змогла. А не голосування в Києві членів СПУ за партійний список, де не було жодного олігарха і забудовника, а були лише свої однопартійці, свідчить про те, що партія вже не є авторитетом навіть для тих, хто має до неї безпосереднє відношення".

«За підсумками виборів можна сказати, що сьогодні в думках виборців СПУ асоціюється лише з такими одіозними особами як О.МОРОЗ, М.РУДЬКОВСЬКИЙ та іже з ними, і сприймається крізь призму їхнього негативного іміджу», - сказав М.ДАНИЛІН.

За його словами, «дрібна групка людей на чолі з О.МОРОЗОМ, які де-юре керують партією, а реально займаються вирішенням своїх проблем, не здатна змінити своїх підходів до політики».

М.ДАНИЛІН наголосив, що всередині партії немає європейських підходів до роботи. «Можливо, в разі зміни керівництва партії можна було б говорити про перспективу її відродження, але, на жаль, сьогоднішня СПУ – це не більше ніж бізнес-проект МОРОЗА і Ко, і вони разом приречені доживати свої дні на політичному цвинтарі», - сказав він.

За його словами, рішенням останнього з`їзду Олександру МОРОЗУ дозволено «одноосібно прибирати з керівного поста будь-кого з партійних лідерів». «Це й захист від інакодумців, і гарантія партійного "довголіття" Сан Санича (Олександра Олександровича МОРОЗА - УНІАН), яка, на жаль, не дасть змоги відновити партію», - вважає М.ДАНИЛІН.

Він наголосив: «Як політик і лідер своєї команди, розуміючи, що відповідальність за програш на дострокових виборах до Київради зокрема лежить і на мені, я йду у відставку з посади першого секретаря Київського міськкому СПУ».

Як відомо, М.ДАНИЛІН балотувався на виборах мера Києва 25 травня й очолював список СПУ до Київради. На цих виборах його кандидатуру підтримали 0,15% виборців, а за СПУ проголосували 0,29% виборців.