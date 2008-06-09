КПУ: за "довічне перебування" ЧФ у Криму підписалися мільйон людей

У Криму зібрано понад 1 млн. 70 тисяч підписів за безстрокове перебування Чорноморського флоту Росії в Севастополі, стверджують організатори збору підписів – кримські комуністи.

«Уже 1 мільйон 70 тисяч 253 чоловіки сказали тверде «так» Чорноморському флоту», наголошується в повідомленні прес-служби Кримського республіканського комітету Компартії України, переданому агентству УНІАН.

Як ідеться в повідомленні, серед лідерів за кількістю тих, хто підписався – Сімферополь, Чорноморське, Бахчисарай. Тільки в трьох цих населених пунктах «на користь довічного перебування в Криму Червонопрапорного Чорноморського флоту висловилися вже понад 350 тисяч чоловік». Збір підписів триває.

У повідомленні також наголошується, що не всі регіональні відділення партій проросійської орієнтації, до керівництва яких звернувся лідер кримських комуністів Леонід ГРАЧ, підтримали ініціативу по збору підписів. «Кримські регіонали, есдеки, прогресивні соціалісти, "Російська община" досі ігнорують персональне запрошення Л.ГРАЧА із закликом підтримати народний плебісцит, а також акцію, що розгорнулася по всьому Криму, на підтримку безстрокового перебування Чорноморського Флоту в Севастополі», зазначає прес-служба.

На заклик комуністів відгукнулися тільки представники регіональної організації Соціалістичної партії України.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня за ініціативою комуністів і антифашистів у Криму стартував збір підписів за те, щоб ЧФ Росії «довічно залишався» в Севастополі. Комуністи мають намір зібрати в Криму і Севастополі близько 2 млн. підписів.